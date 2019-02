Due auto si scontrano tra Eboli e Battipaglia, quattro i feriti: c'è anche una bambina

Un incidente stradale si è verificato questa sera, tra Eboli e Battipaglia. Il bilancio è di quattro feriti, di cui uno grave, dislocati tra i due ospedali. Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Fiat Punto ed una Ford, che si sarebbero scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Tra le persone ferite c'è una donna, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Eboli. La prognosi è riservata. Tra i feriti anche una bambina, in forma meno grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando locale che hanno estratto i feriti dai due veicoli, andati danneggiati per buona parte, insieme al personale del 118, vigili urbani di Eboli e i carabinieri c