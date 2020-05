Statale Amalfitana, Vicinanza: "Serve un piano traffico condiviso tra sindaci e prefettura"

"Sulla Statale Amalfitana basta le rivendicazioni politiche. Per una stagione estiva che già si preannuncia in salita serve un piano traffico condiviso tra tutti i sindaci e la prefettura di Salerno". Con queste parole Gigi Vicinanza, componente della segreteria nazionale della Cisal metalmeccanici, interviene sui lavori infiniti lungo l'arteria che collega i centri della Costiera amalfitana ai capoluoghi di Salerno e Napoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polemica

Per il sindacalista salernitana "il balletto di competenze tra parlamentari, Anas e ministeri è segno che la campagna elettorale è infinita anche in un periodo così drammatico come questo. Ma alle aziende e ai lavoratori chi ci pensa davvero? Dopo un anno trascorso a fare riunioni in prefettura a Salerno ancora si discute di piano traffico e di targhe alterne? Con un momento così delicato dal punto di vista economico non serve altra confusione". Secondo Vicinanza, dunque, prima dell'inizio di giugno serve chiarezza sul piano traffico da attuare su tutta la statale Amalfitana. "Mettersi ancora a discutere delle disposizioni dopo ore ed ore di incontri è uno schiaffo alle istituzioni che ci rappresentano. Imprenditori e lavoratori della zona meritano rispetto e di essere governati in maniera degna. Invoco l'intervento del prefetto di Salerno, affinché chiarisca il caos che regna tra i sindaci del comprensorio".