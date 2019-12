Luci d'Artista, le "majorettes" sfilano sul lungomare a Salerno

Tanta, curiosità, questa sera, sul lungomare Trieste di Salerno, dove è andata in scena la sfilata delle majorettes provenienti da Castel San Giorgio.

La curiosità

Le Majorettes fanno parte di gruppi regolari e sono composte da un minimo dodici elementi (dai 6 ai 30 anni) e sfilano sempre insieme alla propria banda musicale o a più bande. A Salerno, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale in Piazza Portanova, hanno sfilato (come mostrano le foto di Antonio Capuano) da Piazza della Concordia alla spiaggia di Santa Teresa suscitando la curiosità e gli applausi di tantissime persone.

Gallery