Luci d'Artista, sarà di nuovo la Iren di Torino a occuparsene: la decisione dei giudici

Sarà nuovamente la Iren di Torino ad occuparsi dell’installazione di Luci d’Artista: i giudici della Quinta Sezione del Consiglio di Stato hanno ribaltato la sentenza del Tar di Salerno che, un anno fa, aveva accolto il ricorso della Blachere Illumination, aggiudicando alla ditta francese l’appalto triennale per le installazioni luminose.

Il colpo di scena

Per effetto di quella sentenza, la società francese ha curato l’edizione 2018 - 2019 della kermesse. Ora, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Iren e, “per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado respinge il ricorso proposto da Blachere Illumination Societè Par Actions Simplifiée”. La decisione dei giudici romani arriva dopo che gli stessi avevano respinto l’istanza cautelare proposta dalla Iren e sospeso il giudizio a data da destinarsi, in attesa della decisione della Corte di giustizia europea, chiamata in causa dalla società torinese. Un vero colpo di scena.