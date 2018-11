Luci d'Artista, boom di presenze sabato sera: tutti sotto i tunnel della villa

Tutti pazzi per i tunnel luminosi della villa comunale. Innumerevoli, i visitatori che si sono riversati in città, nel primo week-end di Luci d'Artista.

L'affluenza

Ad entusiasmare grandi e piccini, in particolare, gli effetti nuovi delle luci, sempre in movimento e con varie sfumature di colore. File di curiosi, sotto i tunnel della villa e intorno al carro di Nettuno di piazza Flavio Gioia. E' questo solo l'inizio del boom di turisti che, come di consueto, caratterizzerà la città durante Luci d'Artista.

Foto di Antonio Capuano