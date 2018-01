Blitz al Mercato Ortofrutticolo di Salerno: raffica di sequestri e multe

Blitz, ieri mattina, al Centro Agroalimentare di Salerno dei carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità).

I controlli

Nel corso della perquisizione sono state sequestrate circa 15 tonnellate di prodotti ortofrutticoli (pomodori, patate, cipolle, cavolfiori,insalate, funghi, carciofi, arance, broccoli, bietole). I militari, coadiuvati dai sanitari dell’Asl, hanno riscontrato numerose irregolarità in tema di tracciabilità degli alimenti. In altri prodotti (mele, pere e cavoli) è stata verificata anche la presenta di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti.

Nel mirino sono finiti ben 18 venditori, ai quali sono state verbalizzate sanzioni per un valore complessivo di 30 mila euro. In tre casi, inoltre, è stata riscontrata la presenza di sette lavoratori in nero, che ha comportato l’emissione di contravvenzioni per un importo di 27 mila euro.