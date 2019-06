Morte della piccola Iolanda all'Umberto I, il padre da poco uscito dalla comunità per tossicodipendenti

Emergono i primi dettagli utili a ricostruire il quadro familiare della piccola Iolanda, morta in nottata presso l'ospedale di Nocera Inferiore "Umberto I". Il padre della bimba aveva lasciato poco tempo fa una comunità dove era in cura per problemi di tossicodipendenza e il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, anche su disposizione della procura di Nocera Inferiore, aveva attivato dai primi giorni di giugno una sorta di "monitoraggio" della famiglia per cercare di capire quale provvedimento dovesse essere e messo in atto a tutela proprio dei bambini.

Parla il sindaco di Sant'Egidio, Nunzio Carpentieri