Tragico incidente a Nocera, salgono a 2 le vittime: muore anche Gaetano Vitolo

Non ce l'ha fatta, Gaetano Vitolo, il 18enne che ha lottato come un leone tra la vita e la morte per le gravi ferite riportate a seguito dell’incidente stradale avvenuto alcune settimane fa, a Nocera Superiore, e che già strappò la vita al 17enne Raffaele Rossi.

Il lutto

Dolore immenso in tutta la comunità di Angri. Sconcerto e incredulità, in particolare, da parte degli amici e dei compagni della seconda vittima che frequentava il liceo scientifico Don Carlo La Mura: tutti hanno sperato fino all'ultimo in una guarigione del giovane.

L'incidente

Salgono a due, dunque, le vittime del drammatico incidente che vide 9 persone coinvolte, a seguito del tremendo scontro tra una Opel Asta e una Fiat Punto. Tutti stretti attorno alla famiglia Vitolo.