Nocera Inferiore, messaggi "hot" ad una donna e scatta la caccia all'uomo

Una serie di messaggi dal contenuto "hot" fanno da preludio ad una caccia all'uomo e ad un'aggressione con mazza da baseball. Questo fa da sfondo ad una citazione diretta a giudizio per quattro persone di Nocera Inferiore, accusate di lesioni, danneggiamento e detenzione di arma bianca in luogo pubblico, colpevoli di aver tentato di aggredire un uomo. La ragione era legata ad una serie di messaggi che la moglie di uno degli imputati avrebbe scambiato con la vittima

La storia

I fatti risalgono al mese di aprile del 2016. La vittima, noto per precedenti, si era recato presso il domicilio della donna, con la volontà di chiarire l'invio di quei messaggi. Ma prima il marito, poi il fratello, il genero ed un amico, tentatono di aggredirlo con violenza. Fu il più anziano dei 4, un 72enne, a colpire più volte l'uomo con una mazza da baseball. La vittima fuggì verso casa, barricandosi all'interno. I quattro lo raggiunsero, armati di mazze da baseball, provando prima ad entrare in casa. Non riuscendoci, danneggiarono l'ingresso per poi scagliare contro le finestre, dei vasi di ceramica. Poi passarono alle minacce di morte e, infine, alla distruzione parziale dell'auto della vittima. Ad indagare fu la polizia del commissariato, che rinvenne in casa di almeno due delle persone coinvolte, mazze da baseball e alcune armi e munizioni detenute regolarmente. La denuncia della vittima fece il resto, con il processo che chiarirà le ragioni di quella spedizione punitiva. Nata, a sua volta, da una serie di messaggi dal contenuto spinto, che proprio non piacquero a buona parte degli imputati.