Nocera, morì dopo intervento per ulcera: 6 medici saranno processati

Morì a seguito di un’ulcera gastrica, dopo una delicata operazione. Sei medici rinviati a giudizio per omicidio colposo. Sullo sfondo c’è la morte di Giovanni Ambrosio, 70enne di Terzigno, avvenuta alla vigilia di Natale del 2011. Il paziente era passato dall’ospedale di Boscotrecase a quello di Nocera per un’ulcera gastrica, con tanto di perdite di sangue. In ospedale ci arrivò il 14 dicembre dello stesso mese. I medici sono accusati di imprudenza, imperizia e negligenza.

Gli "errori" dei medici

Stando alle indagini, chi intervenne avrebbe omesso di effettuare rilievi emocromo e pressori dopo l’operazione, una gastroscopia. In seguito, solo il giorno dopo, gli stessi non avrebbero eseguito il controllo gastroduodenoscopico, che fu richiesto fino alle 3 della notte compresa tra il 15 e il 16 dicembre dall’anestetista e dal medico endoscopista. A quel punto, il paziente fu sottoposto ad intervento chirurgico, dopo il trasferimento in altro reparto. L’intervento, secondo la perizia del medico legale, risultò tardivo, con Giovanni Ambrosio già in stato di sofferenza. I medici non avrebbero riconosciuto un’emorragia «fortemente in atto, omettendo la tempestiva valutazione della necessità di intervenire chirurgicamente». Quell’ «inerzia assistenziale», in sostanza, avrebbe causato la morte del 70enne. Il processo partirà il prossimo 25 ottobre, dinanzi al giudice monocratico Leda Rossetti. L’indagine fu aperta con la denuncia dei familiari.