Provano ad investirlo mentre viene controllato dai carabinieri: tre arresti

Lo aggrediscono con una mazza da baseball, tentando anche di investirlo, mentre veniva sottoposto ad un controllo dai carabinieri: vengono arrestati in tre. E’ accaduto due giorni fa: a rimetterci durante la colluttazione, seppur con ferite lievi, anche due militari del Nucleo operativo radiomobile. Agli arresti domiciliari sono finiti F.D.M. e A.D.M. , padre e figlio, e F.C. Protagonisti, tutti, di una contesa degenerata sotto gli occhi di due carabinieri. Il motivo pare sia collegato alla restituzione di un telefonino. I due, a bordo di un’auto, avrebbero prima provato ad investire F.C. Poi, scendendo, a colpirlo con una mazza da baseball. E tenendo a distanza le forze dell’ordine con spintoni e dunque, facendo resistenza. I due appuntati hanno riportato traumi alla mano e alla spalla. F.C. è finito in manette per resistenza, mentre veniva invitato a salire in auto per chiarire il possesso di un cellulare, di proprietà di uno dei due aggressori. Il tutto è avvenuto di notte. Una volta finiti agli arresti domiciliari, i tre hanno atteso il rito per direttissima. A celebrarlo il giudice monocratico Franco Russo Guarro, che ha disposto per i tre l’immediata liberazione ma con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per la definizione del giudizio, invece, l’appuntamento è stato fissato per il 5 marzo. In quella sede i tre saranno giudicati con rito abbreviato