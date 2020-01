Follia a Nocera Inferiore, lanciano petardi dal balcone di casa: denunciati in tre

Tiravano, allo scopo di farle esplodere, dei grossi petardi dal balcone di casa. Le cosiddette "cipolle", costate una denuncia a piede libero a tre persone di Nocera Inferiore, beccate sul fatto dalla polizia del commissariato locale, agli ordini del vice questore Luigi Amato, nella giornata di ieri.

I fatti

L'attività rientra in quella utile a prevenire il possesso e l'utilizzo di materiale esplodente durante le feste di fine anno. Nella notte di Capodanno, sempre a Nocera, un balcone ha preso fuoco, forse a causa del lancio di un petardo, con un principio di incendio ad interessare anche una piccola parte dell'appartamento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per evitare il peggio. Questa mattina, invece, diversi cittadini hanno segnalato la presenza, per strada, di grossi petardi rimasti inesplosi. Le tre persone sono ora indagate a piede libero dalla procura, mentre il materiale in loro possesso - di numero esiguo - è stato contestualmente sequestrato ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria