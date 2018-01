Nocera Inferiore, statua di Gesù restaurata e consegnata in ospedale: era stata rubata

Ritrovata tra i rifiuti, è stata ristrutturata e donata al reparto di pediatria dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Si tratta di una statuina di Gesù Bambino. La scultura era sparita tempo fa, forse trafugata dalla corsia ospedaliera. Ma è stata ritrovata da una famiglia nocerina nei pressi di un bidone dei rifiuti, malconcia seppure ancora nuova. In seguito, era stata sistemata da un restauratore in tempi record. L’artigiano a inizio dicembre l'aveva poi riconsegnata alla signora che l’aveva trovata. Legata per esperienze personali alla terapia intensiva neonatale e alla pediatria dell'ospedale di viale San Francesco, la donna l'aveva poi donata al personale del reparto che si dedica alla cura dei bambini. La scultura è stata consegnata durante la messa che ogni anno il Vescovo presiede nella cappella ospedaliera.