Pacco bomba, Delli Bovi sta meglio: il nuovo bollettino del Ruggi

Sono stazionarie di condizioni di salute di Giampiero Delli Bovi, l’avvocato di Montecorvino Rovella che, ieri mattina, è rimasto gravemente ferito a seguito dell’esplosione di un pacco-bomba dinanzi alla sua abitazione.

Il bollettino

Alle 19 di ieri, dopo riduzione della sedazione, il paziente – fanno sapere dall’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno - è stato scollegato dal respiratore meccanico, estubato e posto in respiro autonomo. Al momento presenta parametri stabili e, sebbene sottoposto a somministrazione di analgesici per il controllo del dolore, è facilmente risvegliabile e collaborante. Appena possibile verrà sottoposto al trattamento iperbarico nel tentativo di migliorare l’ossigenazione dei tessuti traumatizzati.

Le indagini

Intanto gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. E, soprattutto, per risalire ai mandanti. Al momento, però, hanno un'unica certezza: chi ha confezionato l’ordigno voleva uccidere. Il motivo? Ancora non si conosce. Molto probabilmente andrà ricercato nell’attività professionale del giovane avvocato, che è anche collaboratore di studio e amico del nuovo sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio.

Secondo una prima ricostruzione Delli Bovi, alle 8.15 di ieri, si è accorto della presenza di un pacco recante il marchio di un noto spedizioniere (estraneo ai fatti) poggiato vicino al cancello della sua abitazione e rientrando nel portone lo ha aperto. È stato allora che c’è stata l’esplosione che lo ha colpito in pieno. Le sue mani si sono spappolate a causa della deflagrazione, mentre vetri e cancellate sono saltate per aria. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari e qualche passante. Immediata la corsa all’ospedale di Salerno, dov’è tuttora ricoverato.