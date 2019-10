Si fanno intestare conto corrente e il ritiro della pensione, raggirati madre e figlio a Pagani

Si conquistano la loro fiducia, poi si fanno intestare conto corrente e la possibilità di ritirare la pensione. Ora rischiano il processo. A chiederlo è la procura di Nocera Inferiore, con l’accusa in concorso di circonvenzione di persone incapaci. Gli indagati sono un uomo e una donna, di 61 e 45 anni, finiti nel mirino dei carabinieri a seguito di una denuncia che risale a maggio 2016. Le vittime sono una madre e un figlio, lei di 88 anni e lui, di 61.

Le accuse

Stando alle ipotesi della procura, i due si sarebbero fidati di quell’uomo e di quella donna, al punto da affidargli beni di assoluto valore, come conti correnti e il ritiro della pensione. Dopo essere entrati in contatto con loro, li avrebbero aiutati nel provvedere ad ogni bisogno quotidiano, come l’acquisto di medicine o del vitto, conquistando dunque la loro fiducia. L’anziana era inferma e dunque impossibilitata a provvedere a se stessa. Così come il figlio, affetto da deficienza psichica. Nel dettaglio, la donna riuscì a farsi cointestare insieme all’uomo il conto corrente sul quale veniva accreditata la pensione dell’anziana. Inoltre, la vittima fu convinta anche a consegnare una carta bancomat con la quale mensilmente prelevava quei soldi. Gli indagati avrebbero approfittato anche del figlio della donna, che consegnò anche lui un bancomat. a sua volta collegato ad un libretto postale a lui intestato. Stando alle indagini, uno dei due indagati avrebbe prelevato più volte dei soldi grazie a quella carta. Con l’indagine conclusa, i due sono attesi dal vaglio del giudice per l’indagine preliminare, che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura.