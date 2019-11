Spacciava davanti all'ospedale di Pagani, fermato giovane di 26 anni

Spacciava di fronte all'ospedale di Pagani, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 26enne di Pagani, lunedì sera, dai carabinieri della tenenza. L’arresto è avvenuto a seguito di due scambi di droga e denaro con due assuntori. In suo possesso, il giovane aveva cinque pallini di cocaina e settanta euro in contanti, sequestrati perchè ritenuti provento di spaccio. Il ragazzo era sottoposto all'obbligo di dimora, perchè la scorsa estate era stato già arrestato per il possesso di 40 pallini di crack, nella zona di Viale Trieste. Il lavoro dei carabinieri prosegue senza freni nella città di Pagani, da anni ritenuto uno dei luoghi con i numeri più alti in fatto di spaccio di sostanze stupefacenti.