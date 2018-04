Pagani, armi e droga in un garage: operazione della polizia

Armi e droga sequestrate in un garage di un parco residenziale a Pagani. L'operazione, ancora in corso, è condotta da questa mattina dalla polizia del commissariato di Nocera Inferiore. Una decina di agenti, coadiuvati anche dall'unità cinofila, avrebbero individuato e sequestrato un ingente quantitativo di droga e armi in un garage del Parco Sale, in via Cesare Sportelli a Pagani. I controlli hanno interessato tutta la zona a ridosso dell'entrata delle squadre nello stadio Marcello Torre, la parte più vicina a via Cesare Sportelli e il garage in cui sarebbero state trovate armi e droga.

Seguono aggiornamenti