Flop Daspo, rispuntano i parcheggiatori abusivi: minacce ai clienti del cinema

Nonostante gli arresti e i controlli dei vigili urbani non accenna a diminuire la presenza di parcheggiatori abusivi a Salerno. Uno dei luoghi di maggiore concentrazione è in via Bandiera, la strada adiacente al cinema “The Space” situato di fronte allo stadio Arechi.

Il caso

Chi va al cinema per godersi un po’ di relax e invece fanno i conti con l’assalto dei parcheggiatori abusivi. È accaduto – riporta Il Mattino - ieri e sabato quando un gruppo di ragazzi ha dovuto fronteggiare la richiesta del pizzo per la sosta in prima serata. Al rifiuto dei giovani sono scattate parole grosse e pressioni. Talvolta al rifiuto di versare l’obolo per la sosta seguono comportamenti non di rado aggressivi dei parcheggiatori sempre più insistenti nell’ultimo periodo. Evidentemente non è bastata neppure la raffica di arresti di giugno del 2017 ordinati dalla Procura di Salerno ai danni di parcheggiatori abusivi molesti.