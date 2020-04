Covid-19: a Pasqua e Pasquetta tutti i negozi abbassano la saracinesca

Niente pane, niente generi alimentari, aperte solo le farmacie di turno. Il 12 e il 13 aprile, resteranno chiusi tutti gli altri negozi. Fioccano le ordinanze dei sindaci: l'obiettivo è evitare scampagnate ed assembramenti nei giorni festivi, quelli dedicati, in situazioni di normalità, alla gita fuori porta. Al tempo dell'emergenza sanitaria per il Covid-19, però, sarebbe un errore imperdonabile. Da Nord a Sud del capoluogo, ecco tutti i provvedimenti.

Le due costiere

Nei giorni scorsi, c'era stato già l'appello unanime dei sindaci: evitare scampagnate. Con l'Ordinanza Sindacale numero 11/2020, il sindaco di Cetara, Roberto Della Monica ha adottato nuove misure di gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Ordinanza di chiusura degli esercizi commerciali per il giorno 13 aprile 2020. Ad Agropoli, la chiusura dei negozi di generi alimentari, a Pasqua e Pasquetta, è parte integrante dell'ordinanza "locali commerciali in sicurezza" - una delle tre - firmata dal sindaco Adamo Coppola. E' stato anche deciso di blindare gli accessi alla città, facendoli presidiare dalle forze dell'ordine. A Vietri sul Mare, il sindaco Giovanni De Simone si rivolge alla propria comunità: "Per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 aprile abbiamo predisposto un’ordinanza di chiusura per tutte le attività commerciali onde evitare uscite non giustificate. Ancora qualche piccolo sforzo, torneremo presto alla normalità". Controlli serrati ad Amalfi, in collaborazione con le forze dell'ordine. A Centola, il sindaco Stanziola aveva già tuonato: "Niente scampagnate a Palinuro, a Pasqua e Pasquetta".

La Piana del Sele



Con ordinanza n.114 firmata dal Sindaco di Eboli, Massimo Cariello sono state emesse ulteriori restrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo provvedimento prevede: il divieto di apertura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e distributori di benzina, nelle giornate del 12 e 13 aprile 2020; solo nelle giornate del 10 ed 11 aprile 2020, venerdì e sabato, l’apertura delle attività commerciali è consentita fino alle ore 19,30; l’uscita per l’acquisto di generi alimentari e tabacchi è consentita per ciascun nucleo familiare non più di due volte a settimana, con obbligo di esibizione della autocertificazione; l’uscita per ragioni di necessità, lavoro o salute è in ogni caso subordinata all’utilizzo di mascherine e guanti, e la pulizia delle mani secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute; è fatto obbligo ai titolari e dipendenti delle attività commerciali di indossare mascherina e guanti; è fatto obbligo alle medie e grandi strutture di vendita di canalizzare la clientela con la presenza di personale proprio o di istituti di vigilanza; è fatto obbligo di accedere alle attività commerciali, agli studi medici ed agli uffici pubblici con mascherina e guanti. Tutte le forze dell’ordine che operano sul territorio hanno già predisposto un piano di intensificazione dei controlli, dalla collina al mare, soprattutto nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Serrati controlli anche a Battipaglia. Ecco l'ordinanza della sindaca Cecilia Francese: "Chiusura attività commerciali (vendita generi alimentari, beni essenziali di prima necessità e tabacchi) sul territorio comunale per le giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile. Restano escluse dal provvedimento di chiusura, per le medesime giornate, le sole Farmacie (Farmacia di turno) e gli Impianti di distribuzione carburanti per autotrazione. Si ribadisce l'obbligo di chiusura già operante di tutte le attività commerciali effettuate per mezzo di distributori automatici, a meno di quelle che erogano in tale modalità farmaci e/o presidi sanitari, generi di monopolio (sale, valori bollati e tabacchi) e carburante per autotrazione". Chiusura anche a Campagna, ad eccezione di farmacie e parafarmacie.

Agro Nocerino Sarnese e Cava

"Tutti gli accessi al Chianiello sono stati chiusi - scrive il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli - L'area sarà anche sottoposta a vigilanza. Sono certo che gli angresi, soprattutto a Pasquetta, con grande senso di responsabilità osserveranno le regole". Ecco il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati: "Ho firmato una nuova ordinanza per stabilire la chiusura di tutti gli esercizi commerciali presenti sul nostro territorio nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile (Pasqua e Pasquetta). Resteranno aperte solo le farmacie e le para farmacie. Ho ritenuto indispensabile tale provvedimento per evitare occasioni di assembramento, soprattutto considerando che si tratta di giornate festive. Abbiamo il dovere di avere tutti comportamenti rigorosi e rispettosi delle disposizioni in vigore. Chiedo la piena collaborazione per superare insieme questa fase difficile. Siamo ancora in piena emergenza. Abbassare la guardia ora sarebbe davvero grave per la nostra sicurezza". A Cava de' Tirreni, negozi chiusi a Pasqua e Pasquetta.

Valle dell'Irno

Giro di vite a Mercato San Severino. Il sindaco Antonio Somma ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, anche alimentari, nelle giornate festive fino al 3 maggio, compresi i distributori automatici e ad eccezione delle farmacie. L’ordinanza dispone anche di limitare al massimo la circolazione dei cittadini sul territorio comunale. Si può uscire di casa solo svolgere attività ritenute assolutamente necessarie e può farlo una sola persona per nucleo familiare. Obbligatorio l'utilizzo di mascherina e guanti monouso. A Pellezzano, ordinanza di chiusura di tutti i negozi a Pasqua e Pasquetta. Chiusura disposta anche a Fisciano: il sindaco Vincenzo Sessa ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura di tutti gli esercizi commerciali a Pasqua e Lunedì in albis. Resteranno aperte solo le farmacie di turno. E' stato disposto anche l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza in qualsiasi interazione sociale.

Picentini



A Pontecagnano Faiano tutto chiuso a Pasqua e Pasquetta, pure i tabacchi, "considerata la possibilità - è scritto nell'ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Lanzara - di formazione di aggregazioni contrastanti con la finalità di contenimento, soprattutto nei giorni festivi, secondo la tradizione". A Montecorvino Rovella, a Pasqua, chiusi esercizi commerciali e lunedì aperti fino alle 13. Preparano ordinanze anche a Montecorvino Pugliano e Bellizzi. Il Comune di San Mango Piemonte, ha varato ulteriori misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. E’ stata firmata stamattina, dal sindaco Francesco Di Giacomo, l’ordinanza in riferimento ai vari DPCM emanati in relazione allo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario, che dispone la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate di domenica 12 (Pasqua) e lunedì 13 (Lunedì in Albis). "Ricordo a tutti che vale ancora la regola RESTIAMO A CASA - ha detto il sindaco di San Mango Piemonte, Francesco Di Giacomo - e la disposizione emessa serve proprio a scoraggiare qualche male intenzionato che abbia in mente di violare le norme attualmente vigenti. Siamo in una fase delicata, dove non ci è consentito mollare la presa. Purtroppo è triste pensare ai giorni di Pasqua senza pranzo di famiglia o scampagnate ma dobbiamo mantenere alta la guardia per continuare la battaglia contro la diffusione del coronavirus. A Pasqua e Pasquetta, dunque, chiusura delle attività commerciali”.