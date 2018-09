Pontecagnano, Orfei denuncia Lanzara: "Ha mentito sull'aggressione"

Il circo “Orfei” smentisce l’aggressione al sindaco Giuseppe Lanzara denunciata, ieri, in una nota ufficiale, proprio dal Comune di Pontecagnano Faiano.

La replica

Il primo cittadino aveva ordinato la rimozione di alcuni manifesti pubblicitari che erano stati affissi nel circo. Il titolare Lino Orfei dichiara che “non c’è stata nessuna aggressione né verbale né fisica nei confronti del sindaco Lanzara, ne da parte mia o da altri componenti del circo presenti al momento. Allo stesso veniva contestato verbalmente il suo totale abuso di potere mentre insieme ai suoi collaboratori stava rimuovendo in modo impropri e di fatto danneggiando la cartellonistica, autorizzata in precedenza verbalmente dagli uffici comuni preposti, anche dopo aver effettuato un bonifico di 1000 euro verso le casse comunali per l’area concessa e come cauzione in attesa di regolarizzare gli altri tributi non ancora quantificati dagli uffici”. E così, dopo aver appreso del comunicato del Comune pubblicato anche sulla pagina Facebook del sindaco, Orfeo si è recato presso la caserma dei carabinieri di Pontecagnano Faiano per denunciarlo con l’accusa di “diffamazione continua e aggravata”. “Ci affidiamo all’ arma dei Carabinieri e alla legge italiana di far piena luce e chiarezza su questi incresciosi avvenimenti” conclude Orfei.