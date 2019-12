Porta Ovest e Viadotto Gatto, De Luca: "Ecco come cambia la viabilità"

Vincenzo De Luca festeggia “Santa Barbara” insieme ai 59 operai del Consorzio Stabile Arechi, impegnati nel completamento di Porta Ovest a Salerno.

La viabilità

L’auspicio del governatore della Campania è che l’opera venga completata nel giro di un anno: “E’ una giornata importante. Ci auguriamo che, questo cantiere, possa andare avanti senza ulteriori problemi. Si tratta – spiega – di un ‘opera strategica che è stata pensata quasi venti anni fa. Avevamo immaginato alcuni assi stradali che dovessero rompere il congestionamento della città: la Lungoirno è stata completata; ora ci sono Porta Ovest e Porta Est”. Per De Luca, grazie alle gallerie di Porta Ovest, si favorirà una viabilità più fluida e sicura. “Il traffico pesante del porto ha un impatto insostenibile per la città sia che nel tratto verso il capoluogo sia verso il Viadotto Gatto”. Poi fa una precisazione: “Non abbiamo ancora chiarito le interferenze che si determinano all’uscita delle gallerie in relazione al traffico che proviene dalla corsia sud dell’autostrada e quello che proviene da via Risorgimento. Abbiamo stanziato 60 milioni di euro per risolvere il problema favorendo la fluidità d’ingresso del traffico proveniente dal porto verso l’autostrada e del traffico in uscita dalla corsia sud dell’autostrada verso la città e su via Gatto verso la Costiera Amalfitana”.

Viadotto Gatto e Porto

Secondo il governatore bisogna pensare, successivamente, anche ad un restyling del Viadotto Gatto: “Qualche anno fa avevamo immaginato di usare piloni come telaio per mostre di ceramica o di opere di architettura contemporanea. In America, invece, i viadotti vengono utilizzati come giardini pensili o piste ciclabili”. Infine si è soffermato sui lavori all’interno del porto: “Bisogna fare un intervento importante in quanto molti operatori hanno chiesto di poter effettuare lo stoccaggio di container e di auto”

Il commento del sindaco

Soddisfatto anche il sindaco Vincenzo Napoli: “Porta Ovest è un’opera strategica per la logistica della nostra città, che restituirà un retroterra inesistente di fatto al porto di Salerno, che, a dispetto delle sue piccole dimensioni, riesce a movimentare quantità di merce eccezionali e rappresenta un luogo di sbarco per tante navi da crociera”.