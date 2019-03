Anziano di 80 anni sviene e batte la testa, ricoverato in gravi condizioni

Un uomo ha sbattuto la testa, cadendo a terra, dopo aver perso conoscenza. Ora si trova ricoverato al reparto di Neurochirugia dell'ospedale "Ruggi" di Salerno. L'episodio vede vittima un uomo di 80 anni, di Positano, soccorso oggi pomeriggio da un'ambulanza che lo ha prima trasportato al pronto soccorso del Costa d'Amalfi. Qui, con accesso in codice rosso, è stato intubato. Una tac eseguita subito dopo, ha evidenziato un'emorragia cerebrale. In un secondo momento, viste le condizioni, è stato trasferito in eliambulanza a Salerno, dove sarà sottoposto ad un intervento di aspirazione delle quantità di sangue confluite nel cervello. La prognosi resta riservata.