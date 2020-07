Paura a Capaccio, è stata rapinata la vice direttrice delle Poste

Tanta paura a Capaccio Scalo: la vice direttrice delle Poste è stata raggiunta da alcuni malviventi, mentre si trovava sul litorale, ed è stata rapinata. I banditi hanno atteso la 66enne mentre rientrava in auto per tornare in ufficio, dopo aver fatto sosta presso la propria abitazione.

I dettagli

Per ristorarsi dal caldo di questi giorni, la donna aveva abbassato il finestrino del lato guida. Un malvivente l'ha afferrata alla gola e ha preso la sua borsa. Dopo la fuga con un complice, è stata utilizzata la carta di credito della signora e sono stati prelevati 500 euro. La donna, sotto choch, ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del 118.