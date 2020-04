Straniero preso a calci a pugni mentre sta per tornare a Salerno: due arresti

Lo scorso 18 aprile due stranieri hanno rapinato un uomo, un romeno di 47 anni nei pressi della stazione Termini, aggredendolo a calci e pugni. La vittima ha chiesto aiuto a una pattuglia del commissariato Prati che si trovava nei pressi di piazza dei Cinquecento e soccorso immediatamente e portato in ospedale, ha raccontato ai poliziotti di trovarsi a Roma per lavoro e che a causa dell'emergenza coronavirus aveva deciso di ripartire per Salerno, dove risiede.

Il fatto

Arrivato alla stazione Termini, aveva incontrato un connazionale in compagnia di un altro uomo, e ha chiesto loro se conoscessero una prostituta. Un paio di telefonate e, poco dopo, è arrivata una donna, che però, non gradita, è stata allontanata. Approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, il connazionale ha sfilato alla vittima la catena d'oro che indossava e 1.555 euro in contanti. Quando il 47enne si è accorto del furto ha cercato di riprendere le sue cose ma è stato aggredito dal ladro a calci e pugni mentre il complice controllava che non ci fossero forze dell'ordine nelle vicinanze. Lunedì scorso i poliziotti, insieme alla vittima, si sono recati alla stazione Termini dove, in piazza dei Cinquecento, l'uomo ha riconosciuto i due rapinatori. Fermati, i due sono stati identificati: I.S. romeno di 41 anni e K.M., magrebino di 50 anni, entrambi con precedenti. Perquisita la stanza dove i due alloggiavano, gli agenti hanno trovato la catena in oro rubata, un telefono cellulare, 465 euro in contanti e la ricevuta di un bonifico fatto proprio il giorno successivo alla rapina attraverso la Western Union di 300 euro a favore di una cittadina romena. I due sono stati sottoposti a fermo di Polizia giudiziaria, convalidato ieri dall'Autoritàgiudiziaria, per rapina aggravata e condotti a Regina Coeli.