Ruggi, il manager convoca i sindacati: soddisfatto Polichetti

Le condizioni di lavoro di medici e infermieri del "Ruggi" saranno oggetto di un incontro convocato dal manager dell'Azienda. All'appuntamento, fissato lunedì 21 maggio, parteciperà anche Mario Polichetti, sindacalista della Fials provinciale che nelle scorse settimane aveva chiesto rassicurazioni.

Il commento

“La direzione generale dell’azienda ha preso atto del nostro invito ed ha esteso la partecipazione a questo incontro a tutti i sindacati per discutere del problema sicurezza al “Ruggi”. Questo è un segnale positivo - ha spiegato Polichetti - Abbiamo denunciato quello che non va, i problemi esistono e vanno risolti. La Fials non è solo il sindacato della protesta, ma anche della proposta. Continueremo ad opporci, se ci saranno situazioni da denunciare. Sosterremo, invece, il Manager Giuseppe Longo, se lo riterremo opportuno. Ecco perché, sin da subito, sono pronto, insieme agli altri rappresentanti del sindacato, ad offrire una fattiva collaborazione alla direzione generale per il bene della sanità, un servizio pubblico. Il bene dei pazienti e dei lavoratori non si svende per una manciata di tessere".