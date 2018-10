Vigilanza privata a Sala Abbagnano, il questore Ficarra: "Sono contrario"

Il Questore di Salerno Maurizio Ficarra boccia la decisione del nuovo Comitato di Quartiere di Sala Abbagnano di affidare ad un’agenzia di vigilanza privata la sicurezza dei residenti nelle ore serali e notturne.

La bocciatura

Intervistato dal quotidiano La Città, Ficarra ci va giù duro: “Nessuno mi ha comunicato nulla, al di là di notizie apparse sulla stampa. Comunque, il pattugliamento non è consentito agli istituti di vigilanza privati essendo un compito esclusivo delle forze di polizia. Le guardie giurate possono solo vigilare sui beni per i quali hanno ricevuto un incarico. Se si imbattono in reati possono intervenire nei casi previsti dalla legge come anche un privato cittadino, anche eseguendo un arresto in alcuni determinate situazioni, consegnando subito l’arrestato alle forze di polizia che poi procederanno. Non è previsto dalla legge che possano fare vigilanza delle strade, non è concepibile. Se ci dovessimo trovare di fronte a situazioni simili immediatamente adotteremo provvedimenti conseguenziali”.

Non solo. Il Questore stronca sul nascere anche l’installazione di telecamere per controllare l’accesso nelle strade dei quartieri da far controllare a istituti di vigilanza. “Le telecamere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico le installano solo gli enti pubblici, come i comuni. Il privato può impiantare una telecamera nei modi e con i limiti previsti dalla legge verso il suo bene ma non oltre. Sollecitiamo le amministrazioni comunali - aggiunge Ficarra - a installare sistema di videosorveglianza chepossano darci una mano concreta nel nostro lavoro, per risalire agli autori di un reato, senza contare che la loro stessa presenza scoraggia i criminali, ma le informazioni devono essere visionate solo da soggetti pubblici”