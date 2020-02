De Luca contestato come Craxi, lancio di monetine ad un convegno: tre denunce

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno segnalato all'autorità giudiziaria tre persone ritenute responsabili del lancio di monetine all'indirizzo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, oggi all'ingresso del cinema Eliseo di Poggiomarino, dove era in programma un convegno su Bettino Craxi. Tra loro figurano due consiglieri comunali di opposizione eletti con liste civiche. Altre dieci persone sono state identificate e la loro posizione è al vaglio degli investigatori per comprenderne il coinvolgimento. All'origine della protesta la problematica degli allagamenti a Poggiomarino per risolvere la quale - secondo i contestatori - la Regione non avrebbe fatto abbastanza. De Luca ha partecipato all'appuntamento e successivamente, parlandone con i cronisti, ha minimizzato l'accaduto. Questa mattina il governatore è arrivato a piedi presso il teatro cittadino, per presentare un libro su Bettino Craxi.

I fatti

Davanti all'edificio lo aspettavano i manifestanti, che lo hanno anche ingiuriato. Oltre a gridare "bugiardo" e "buffone", alcuni dei presenti hanno gettato contro di lui delle monetine.

Il commento di De Luca: "Barbarie"