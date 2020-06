Festa della Repubblica a Salerno, la cerimonia in Prefettura nel ricordo delle vittime da Covid-19

In occasione del 74esimo anniversario della fondazione della Repubblica, si è svolta stamane la tradizionale cerimonia organizzata quest’anno dalla Prefettura di Salerno in forma “ristretta”, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale impartite dal Governo a tutela della salute pubblica per l’emergenza epidemiologica in atto. Le principali autorità civili, militari e religiose della provincia, riunitesi nella Villa Comunale della Città di Salerno, hanno assistito all’Alzabandiera solenne sulle note dell’Inno d’Italia, eseguito dalla famiglia Gibboni.

Il messaggio del Prefetto

A seguire, il Prefetto Francesco Russo ha dato lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e, nel richiamare i valori di unità e coesione sociale, che assumono oggi più che mai un significato di grande pregnanza, ha voluto ricordare l’impegno di tutti coloro che, quando il Paese è stato costretto a fermarsi per attuare le misure di contenimento, non si sono fermati, prodigandosi con il massimo impegno in nome dell’interesse comune.

“Ai medici, agli infermieri, agli operatori del sistema sanitario, al personale della Croce Rossa, desidero esprimere il ringraziamento e la riconoscenza di tutta la comunità salernitana - ha sottolineato il Prefetto - per l’eccezionale lavoro svolto con competenza, professionalità, senso di abnegazione e generosità, anche a rischio della salute propria e dei propri cari; alle Forze di Polizia, Statali e Locali, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco, ai volontari della Protezione Civile per l'incessante attività che ha visto centinaia di uomini e donne impegnati quotidianamente a garanzia dell'ordinato vivere civile, in un contesto mai vissuto prima, che ha richiesto il massimo impegno e dedizione; ai lavoratori che hanno continuato a garantire i servizi essenziali, al mondo della scuola e a tutti coloro che si sono adoperati per consentirci di andare avanti, seppur tra mille difficoltà; ai Sindaci, prezioso punto di riferimento per il territorio e “collettori” delle esigenze delle comunità locali; all’intera cittadinanza della provincia di Salerno che, con consapevolezza e senso di responsabilità, ha saputo accettare ed affrontare i sacrifici di queste settimane.

Il messaggio del Governatore Vincenzo De Luca

"Celebriamo oggi l’unità nazionale all’insegna delle parole importanti pronunciate dal presidente della Repubblica. Da domani, per decisione del Governo, parte la mobilità su tutto il territorio nazionale, al di là di talune riserve espresse. Cercheremo di adottare, con equilibrio e serenità, misure di prevenzione a tutela delle nostre comunità. Ma, una volta presa la decisione, si va avanti. Occorre fare in modo che questa nuova fase sia un’occasione per far crescere i valori di unità e solidarietà nazionale, di impegno totale per il rilancio dell’economia e del lavoro, per il sostegno a chi è stato duramente colpito dalla crisi in corso".

Il sindaco Vincenzo Napoli

Rivolgo a tutti i concittadini un augurio fraterno in occasione della celebrazione del 2 Giugno Festa della Repubblica. Un appuntamento che , ancor più in questo travagliato 2020, non deve mai esser considerato un rituale obsoleto e retorico. Celebrare il 2 Giugno significa in primo luogo rendere onore ai Martiri che, civili o in armi, hanno sacrificato la loro vita per restituire alla nostra Patria Onore e Dignità dopo le brutalità della tirannide nazi-fascista. Democrazia e Libertà sono i frutti più importanti di quella stagione gloriosa nella quale anche Salerno Capitale ebbe un suo rilievo prestigioso. Le forze politiche, pur nella diversità delle ideologie e dei programmi, seppero trovare una sintesi unitaria di altissimo profilo che – grazie al suffragio popolare – ha poi ispirato i valori della nostra meravigliosa Costituzione. Oggi noi tutti, ciascuno con la sua propria responsabilità personale e collettiva, siamo chiamati a confermare quei valori altissimi che non sono mai scontati ma che debbono esser confermati e praticati sempre. Democrazia e Libertà uniti a Progresso e Solidarietà rappresentano, pertanto, il nostro faro nei momenti più difficili ed oscuri come quelli che stiamo sperimentando a causa della pandemia Covid-19. E’ un nemico oscuro che ha falciato la vita di migliaia di connazionali, imponendo a tutti noi durissimi ma necessari sacrifici. Ai defunti, ai malati ed alle loro famiglie giunga il nostro abbraccio solidale. Salerno in questi ultimi mesi ha dato prova di grande dignità. Abbiamo rispettato con grande scrupolo le direttive emanate dal Governo Nazionale e le disposizioni opportune ed efficaci del Governo Regionale contribuendo così a contenere la diffusione del contagio. Desidero pertanto in questo giorno solenne rivolgere un grato pensiero a quanti in questi mesi sono stati, con enorme sacrificio ed indomabile senso del dovere, in prima linea garantendo il soccorso, la cura, la produzione dei beni primari, la fornitura dei servizi essenziali, la solidarietà concreta che ha permesso di non lasciare nessuno solo. E ringrazio tutte le famiglie di Salerno che con disciplina sono rimaste in casa con non pochi disagi e difficoltà. Grazie a tutti dal profondo del cuore. Possiamo esser orgogliosi: Salerno ha dato il suo contributo a testa alta. L’emergenza però, dobbiamo averlo ben chiaro, è tutt’altro che terminata. Ci aspettano settimane e mesi ancora più complicati poiché la necessaria ripresa totale delle attività economiche e produttive dovrà esser svolta mantenendo ancora una serie di precauzioni, restrizioni, limitazioni indispensabili a scongiurare una recrudescenza del Covid-19. Serviranno ancora pazienza, disciplina e sacrificio individuali e collettivi. Sono convinto che Salerno anche nei prossimi mesi darà prova di efficienza e senso di responsabilità. Con il contributo di tutti vinceremo questa battaglia proprio come i nostri antenati vinsero la battaglia per la Libertà e la Democrazia. Viva Salerno, Viva la Repubblica, Viva il 2 Giugno.

Le vittime del Covid-19

Un pensiero di vicinanza è stato, poi, rivolto agli ammalati e ai familiari delle vittime del Covid-19 nella provincia di Salerno, ai quali il Prefetto Russo ha voluto dedicare un minuto raccoglimento. A termine della manifestazione sono state consegnate le onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana” di “Grande Ufficiale” a Salvatore Sica e Vincenzo Todaro, presenti anche a nome di tutti gli altri insigniti della provincia di Salerno, di seguito elencati:

AGROPOLI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gennaro PEZZELLA

ANGRI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Domenico MUTO

BRACIGLIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luigi BASILE

CAPACCIO PAESTUM

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Carmelo D’AMICO

CASTEL SAN GIORGIO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gerardo IZZO

CAVA DE’ TIRRENI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Marco BARONE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luigi VIGNES

EBOLI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Umberto Maria D’AVINO

GIFFONI VALLE PIANA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luigi BERNABO’

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Marino SENATORE

MERCATO SAN SEVERINO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale GRIMALDI

MONTECORVINO PUGLIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Camillo IPPOLITO

MONTECORVINO ROVELLA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Francesco GRIMALDI

NOCERA INFERIORE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Roberto AMANTEA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Alfonso PETTI

PADULA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Cono PASCUCCI

PONTECAGNANO FAIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maurizio PICARIELLO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Raffaele TOLINO

RAVELLO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Alfonso CALCE

SAN MANGO PIEMONTE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Armando DELLA ROCCA

SIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Francesco CALVANICO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gerardo DI FILIPPO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pietro GUZZO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale SANTORIELLO

TEGGIANO

Commendatore al Merito della Repubblica Italiana Pasquale CARRANO

SALERNO

Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Salvatore SICA

Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Vincenzo Leonardo TODARO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe FORLENZA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rosanna COLUCCI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Modesta DE MAIO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Salvatore DE NAPOLI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe GALDI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Alfonsina RAGO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Domenico RAGOSTA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Simona SARACINO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonio SOGNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giovanni VICINANZA

