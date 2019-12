"I giocattoli di una volta": inaugurate le luminarie a Pastena

Dopo l’accensione del grande albero in Piazza Portanova, il governatore De Luca e il sindaco Napoli si sono spostati nella zona orientale del capoluogo per accendere le luminarie in Piazza Caduti di Brescia.

Le luci

Qui, accolti da decine di residenti, hanno illuminato (come mostrano le foto di Antonio Capuano) una grande sfera da cui fuoriescono un aeroplano posizionato sulla sinistra e un trenino sulla destra. Non a caso il loro nome è "I giocattoli di una volta". Tanta curiosità soprattutto tra i bambini.

