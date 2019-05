Rifiuti abbandonati in centro, il sindaco Napoli: "Abbiamo trovato il responsabile"

E' stato individuato il responsabile che ha abbandonato i rifiuti in via Antica Corte. Lo annuncia il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, attraverso la sua pagina Facebook: "Si tratta di un uomo che abita in uno dei palazzi della zona. Il signore ha ammesso di essere stato lui ad avere abbandonato impropriamente il cumulo di rifiuti. È stato ovviamente multato. Poco prima avevo provveduto a far rimuovere i rifiuti lasciati lungo una strada del nostro centro storico e i nostri operai stavano, appunto, cercando di risalire al responsabile"

Gallery