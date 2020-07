Blitz antirifiuti a Salerno, scoperta discarica a cielo aperto: scattano le multe

Questa mattina, operatori di Salerno Pulita, congiuntamente con gli agenti della Polizia Municipale, hanno effettuato un sopralluogo in via Paul Harris e via Martin Luther King. Le aree sono state bonificate da rifiuti di ogni genere. Presenti anche il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore all'ambiente Angelo Caramanno.

Il blitz

Dall'ispezione dei rifiuti sono emersi elementi tali da consentire l'individuazione dei presunti responsabili che saranno sanzionati con verbali previsti dalla normativa vigente e deferiti all'autorità giudiziaria per abbandono incontrollato di rifiuti su suolo pubblico e per gestione illecita di rifiuti. Una delle aree dove si sono verificati gli illeciti, verrà delimitata da una recinzione.