Una donna senzatetto dorme vicino al mare, lo scatto a Salerno

Ha le braccia strette a quel sostegno in ferro, parte integrante dell'arredo urbano di Piazza della Concordia. Sta dormendo, o forse si ripara dal sole e dal freddo, come testimonia quel cappello di lana che ha in testa. Lo scatto è di questa mattina, nei pressi del lungomare. La donna - una senza tetto - sta dormendo, mentre intorno a lei la vita prosegue, va avanti, pur nell'indifferenza delle sue condizioni. Si è poggiata con il capo su di un sacco. Dentro probabilmente ci sono altri indumenti o effetti personali. Le scarpe le ha sotto la schiena, mentre i piedi sono nudi. Si vede il mare poco distante, calmo e tranquillo, così come la postura della donna. L'immagine, di proprietà del fotografo Guglielmo Gambardella, rappresenta la condizione di uno dei tanti clochard sparsi per la città. Una posizione dignitosa, ma sofferente, allo stesso tempo.

Gallery