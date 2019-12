Carenze strutturali all'istituto "Tasso", nuova giornata di protesta degli studenti

Gli studenti del liceo "Torquato Tasso" di Salerno saranno impegnati domani nel secondo giorno di una protesta pacifica, motivata da gravi carenze strutturali nel plesso scolastico e, soprattutto, dal mancato controllo da parte della provincia per quanto concerne i corpi contundenti. Solo poche settimane fa, il 26 novembre, si era verificato il crollo di un lampadario in un’aula durante le lezioni, mettendo a repentaglio la vita degli studenti.

L'iniziativa è stata comunicata dai rappresentanti d’istituto e dagli studenti

L'incidente

A staccarsi era stata una plafoniera, che aveva poi penzolato sulla testa degli studenti rimanendo appesa al filo elettrico. L’episodio si era registrato durante l’ora di lezione in una classe quinta, tra lo sconcerto degli studenti seduti nei banchi. L'intervento del preside era stato immediato, con il trasferimento dei ragazzi nel laboratorio dove avevano poi continuato le lezioni. In seguito, erano intervenuti i tecnici della Provincia, verificando, dopo aver risolto il problema, se anche le altre due plafoniere della classe fossero in sicurezza.