Salerno, è arrivata l'estate: sole e primi tuffi a Santa Teresa

Sole e mare, a Salerno, in questo sabato 8 giugno 2019. Con l’arrivo del gran caldo numerosi cittadini si sono recati, oggi, sulle spiagge del litorale per godere del clima estivo, con tanto di costumi e asciugamani.

La curiosità

In tanti (come mostra la foto di Antonio Capuano) hanno affollato l’arenile di Santa Teresa provando l'ebbrezza del primo tuffo in mare. Altri, invece, si sono limitati a prendere il sole sulle scalinate sorseggiando un drink rinfrescante. Molti giovani sono stati avvistati anche in Costiera Amalfitana e nella zona sud del litorale.