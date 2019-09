"Samara challenge" arriva anche a Giffoni Valle Piana: nuovo avvistamento

Dopo gli avvistamenti a Salerno, in Cilento, a Nocera provocando il ferimento di una persona e malore per un agente, "Samara challenge" torna di moda in provincia, precisamente a Giffoni Valle Piana. E' accaduto ieri sera intorno alle ore 22, come documenta la foto inviataci da un lettore.

Il rischio

Le foto diventano virali ma è un gioco di cattivo gusto, finalizzato a spaventare i passanti. E' accolto con indignazione e fastidio da parte delle persone di buon senso, che si pongono numerosi interrogativi sulle motivazioni alla base di questa inquietante nuova "moda" giovanile.