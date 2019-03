Provò a strangolare l'ex moglie davanti al supermercato: arriva la condanna

Il tribunale di Nocera Inferiore ha condannato a tre anni di reclusione il 51enne di San Marzano sul Sarno che tentò di strozzare l' ex moglie perché non accettava la fine del loro matrimonio.

La storia

Per mesi l’uomo ha sottoposto a vessazioni e atti intimidatori la sua ex consorte, puntualmente raggiunta da offese, parole pesanti e minacce di ogni sorta. Lui non voleva rassegnarsi alla fine della relazione e per questa ragione non lasciava in pace l’ex coniuge, divenuta il suo obiettivo quotidiano a partire dal marzo 2018 senza mai fermarsi. Era arrivato a pedinarla ovunque, persino sul posto di lavoro. A far partire le indagini dei carabinieri è stata la denuncia presentata dalla vittima lo scorso mese di luglio quando, davanti ad un supermercato, l'ex marito l’ha aggredita mettendole le mani al collo davanti agli occhi increduli delle due figlie che, in quel momento, erano a bordo della vettura della donna. Furono proprio queste ultime ad impedire che la situazione degenerasse. Subito dopo la vittima si recò anche al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno dove i medici le diagnosticarono una prognosi di tre giorni.