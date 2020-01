Litigano in fila alle poste, poi la scazzottata: scatta la denuncia a San Valentino

Fila alle poste, con rissa, a San Valentino Torio. E' quanto accaduto la settimana scorsa, poco prima della chiusura precedente all'ora di pranzo, in via Sottostanti. Il diverbio sarebbe scoppiato tra due persone, in attesa ognuno di svolgere le proprie commissioni

La denuncia

Tra i due vi sarebbe stata una parola di troppo, poi l'aggressione reciproca, con uno dei due che ha poi rimediato un pugno al volto. Entrambi se le sarebbero date di santa ragione, prima di essere divisi dalle altre persone presenti, fino all'arrivo dei carabinieri. La persona che aveva aggredito per prima l'altra era però già andata via, ma dalla visione delle telecamere, i militari della stazione lo hanno però individuato. Si tratta di uno straniero, denunciato in seguito a piede libero per lesioni personali. Ad avere la peggio è stato invece l'altro uomo, che ha rimediato diverse escoriazioni sul volto, a causa della caduta subita per via del pugno.