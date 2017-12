Boom di turisti nel giorno di Santo Stefano: presa d'assalto la villa comunale

Anche nel giorno di Santo Stefano, come per la Vigilia di Natale, migliaia di persone sono giunte in città per le Luci d’Artista. In tanti sono giunti già questa mattina, affollando in particolare il lungomare Trieste e la spiaggia di Santa Teresa, nonostante il tempo non fosse dei migliori.

Nel pomeriggio e in serata, invece, ad essere presa d’assalto è stata la villa comunale, dove salernitani e visitatori potranno ammirare fino a metà gennaio i corpi luminosi raffiguranti gli animali più amati dai bambini. Tante persone anche in Piazza Sant'Agostino e in via Mercanti.

