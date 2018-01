Sarno, rissa con gli agenti di polizia: assolto ex ispettore della Polfer

E' stato assolto dal giudice l’ex ispettore della polizia ferroviaria A.R. , di Sarno, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’imputato, già incappato in precedenti problemi con l’autorità giudiziaria, difeso dall’avvocato Giovanni Annunziata, ha ottenuto l’assoluzione a conclusione del processo presieduto dalla giudice Carla Di Filippo, per l'assenza di elementi di prova sufficienti a configurarne la responsabilità. Secondo l'accusa, alla fine dell'agosto scorso, l'uomo usò violenza contro due agenti di polizia in forza al Commissariato di Sarno con calci, pugni e sputi, oltre a ripetute offese e invettive.

La rissa con gli agenti

La vicenda traeva origine dalla precedente segnalazione alla polizia di una persona che denunciava una colluttazione tra sette-otto giovani in prossimità di un bar del centro. Nella segnalazione, si parlava di minacce ricevute da A.R. che, stando alla ricostruzione, aveva scatenato una sorta di rissa: da qui la richiesta di identificazione fatta ai polizotti che erano poi intervenuti. Quella notte, tra il 30 e il 31 agosto 2017, A.R. fu fermato dai due agenti, i quali riportarono, secondo i referti medici depositati agli atti, un trauma contusivo alla spalla e al costato e un trauma al ginocchio destro e alla regione lombare. La prognosi per entrambi i poliziotti fu di sette giorni. Elementi, questi, ritenuti però non sufficienti a determinare la condanna dell’ex ispettore della Polfer.