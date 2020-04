Va a casa di un amico, poi lo aggredisce con la sega: giovane denunciato a Scafati

Momenti di tensione a Scafati dove, due giorni fa, si è rischiata la tragedia. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, un ragazzo di 29 anni si è presentato a casa di un amico di 27 anni, residente in via Orta Longa, con in mano una sega ad arco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

I due - riporta Il Mattino - avrebbero iniziato a litigare fino a quando la situazione non è degenerata. Il 29enne ha iniziato a colpire l’amico con la sega provocandogli delle ferite in viarie parti del corpo. Ad accorgersi di quello che stava accadendo è stata la madre della vittima che abita nello stesso condominio, la quale, però, a sua volta, è stata aggredita dal giovane. Fortunatamente i vicini di casa hanno tempestivamente allertato i carabinieri che, in pochi minuti, sono intervenuti sul posto, anche se il 29enne si era dato già alla fuga. In poco tempo, però, sono riusciti a rintracciarlo e denunciato in stato di libertà. Il 27enne e la madre, invece, sono stati trasportati in ospedale per essere medicati. Le loro condizioni di salute non sono gravi. Sono tuttora in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per risalire all’origine del litigio e della successiva aggressione.