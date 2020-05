Fase 2 a Scafati, Salvati al Prefetto: "Rafforzare organici forze dell'ordine"

Si è riunito questa mattina, via telematica, il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, convocato, su richiesta del sindaco Cristoforo Salvati, dal prefetto di Salerno Francesco Russo per discutere della questione sicurezza a Scafati. All’incontro erano presenti anche i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il questore di Salerno Maurizio Ficarra e i comandanti di carabinieri e Guardia di Finanza, il tenente colonnello Gianluca Trombetti e il generale di brigata Danilo Petruccelli.

Il summit

Il primo cittadino ha chiesto un rafforzamento dei controlli sul territorio: “Ho ribadito la necessità di una maggiore attenzione da parte dello Stato al nostro territorio (alla luce degli ultimi inquietanti eventi di cronaca), attraverso il potenziamento dei servizi di controllo e l’incremento degli organici delle forze dell’ordine già presenti. Il prefetto Russo – spiega - ha condiviso le mie preoccupazioni, facendole proprie ed impegnandosi a concordare, insieme ai vertici provinciali delle forze dell’ordine, un piano di intervento operativo per rendere più sicura la nostra Scafati”. Rispetto alla richiesta di assegnare nuove unità alla locale tenenza dei carabinieri “non sarà possibile un riscontro a breve termine, ma il colonnello Trombetti mi ha assicurato che, nelle more, disporrà per Scafati una serie di servizi di controllo aggiuntivi, proprio per garantire una presenza maggiore degli uomini dell’Arma sul territorio” fa sapere Salvati. Poi aggiunge: “Questo è solo un primo traguardo raggiunto: il nostro obiettivo resta l’incremento degli organici delle forze dell’ordine già presenti, con l’attribuzione di nuove risorse, sia in termini di uomini che di mezzi. L’ho ribadito anche stamattina durante la riunione, sottolineando che c’è bisogno di uno sforzo ulteriore da parte delle istituzioni preposte affinché si possa fronteggiare in maniera risolutiva l'emergenza sicurezza nella nostra città, evitando un’ulteriore recrudescenza della criminalità, in ogni sua forma”.