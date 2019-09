Spari durante una lite a Scafati: un ferito, è caccia all'uomo

Momenti di terrore, intorno alle 23 di domenica, in via Mortellari a Scafati, dov’è andata in scena - riporta Il Mattino - una violenta lite, scoppiata pare per futili motivi, tra due uomini, uno dei quali ha impugnato una pistola sparando contro l’altro ferendolo alla caviglia. Poi è scappato via a bordo di un’automobile facendo perdere le sue tracce. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.