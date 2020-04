Scafati, nuovo furto in una tabaccheria: portati via 15.000 euro

Nuovo furto in una sala tabacchi a Scafati. Si tratta del quarto commerciante derubato, nel giro delle ultime settimane. Il luogo depredato si trova in via Martiri D'Ungheria. I ladri sono entrati all'interno dei locali quando la struttura era chiusa e in pochi minuti hanno portato via decine di stecche di sigarette, Gratta e vinci, e denaro contante. Un bottino di circa 15 mila euro

In precedenza

La settimana scorsa era toccato ad un commerciante di via della Resistenza. Al vaglio dei carabinieri, oggi come allora, ci sono le immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale e di quelle presenti in zona, utili per raccogliere indizi legati alla banda di ladri. Non è escluso che possa trattarsi anche della stessa che ha agito per i colpi precedenti. Un'emergenza nell'emergeza, dato che il contagio da Covid-19 sembra non fermare affatto i delinquenti.