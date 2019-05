Chiusura scuola “Pirro” a Salerno, il Codacons interpella sindaco e Asl

Le torrenziali piogge degli ultimi giorni hanno creato considerevoli danni ai cittadini di Salerno e provincia. Una delle problematiche che si è maggiormente rilevata è quella che ha intaccato la rete fognaria salernitana che ha coinvolto anche la scuola media secondaria “A. Pirro”, chiusa ad horas da una ordinanza del Comune a causa di un’esplosione proprio della rete fognaria. L’esplosione, infatti, ha comportato la fuoriuscita di liquami che si sono riversati nelle aree scolastiche, rendendo necessario il divieto di accesso imposto dal Comune. “Nell’ordinanza – fa notare il Codacons Campania - non si legge una data di riapertura dell’edificio, facendo intuire che la chiusura si protrarrà fin quando non termineranno i lavori di ripristino delle condutture e delle apparecchiature igieniche”.

Il sollecito

Il Codacons Campania, attraverso l’avvocato Matteo Marchetti, in nome e per conto di diversi genitori degli alunni della scuola Pirro, auspica che “la riapertura dell’istituto possa avvenire nel più breve tempo possibile. Tale riapertura non dovrà, ovviamente, comportare alcun pericolo per la salute di studenti, professori e personale di servizio, rendendosi a tal fine necessari tutti gli interventi di pulizia e disinfestazione delle aree interessate dalla fuoriuscita dei liquami, nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie”. Non solo. Ma ha anche chiesto di essere messo al corrente, con urgenza, di quanto realmente accaduto, al fine di fare chiarezza sui fatti che hanno portato a tale ordinanza.

Il commento di Marchetti: