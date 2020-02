Coronavirus, De Luca ha deciso: "Scuole chiuse in Campania"

Chiuse le scuole e le università fino al 1 marzo in tutta la Campania. E' quanto deciso dal Gorvenatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella riunione di oggi a Palazzo Santa Lucia, dopo le segnalazioni dei due possibili casi di Coronavirus in Campania, ad ora in attesa di conferme ufficiali da parte del Ministero.

La decisione

Per consentire azioni di disinfezione ambientale al fine di scongiurare possibili contagi, è stata disposta la chiusura per tre giorni - giovedì 27 febbraio, venerdì 28 febbraio e sabato 29 febbraio - di tutte le università e le scuole di ogni ordine e grado della Campania che, dunque, riapriranno lunedì 2 marzo.

Sul fronte Unisa

Sospese anche le sedute di esame e di laurea che riprenderanno, salvo diverso avviso, il giorno 2 marzo. Sino alla stessa data saranno chiusi al pubblico gli uffici, le strutture di front-office e di assistenza agli studenti disabili, le biblioteche, le mense e gli impianti sportivi. Gli eventi scientifici programmati in tale periodo sono rinviati a nuova data. Gli studenti sono invitati a non raggiungere i campus.