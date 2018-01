Fa sesso in pineta con una prostituta: settemila euro di multa

La notte di trasgressione è stata pagata a caro prezzo da un 36enne salernitano, scoperto dai vigili urbani di Eboli. L'uomo, che guidava anche senza patente e senza assicurazione, era nudo in auto con una prostituta di origini nigeriane, nella pineta di Campolongo. La multa è lievitata a dismisura - e si è aggiunta alla denuncia per atti osceni in luogo pubblico - perché l'uomo guidava senza patente (5000 euro), senza assicurazione (850 euro) e la sua autovettura era sprovvista di revisione (168 euro).