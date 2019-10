Contrabbando al Porto, carico di "bionde" nascoste in un furgone: denunciato un tunisino

Blitz della Guardia di Finanza di Salerno, nel corso di un controllo congiunto con il locale Ufficio della Dogana, nel porto cittadino: sono state scovate e sequestrate stecche di sigarette e tabacco lavorato in sacchetti, trasportati da un trentacinquenne tunisino, regolarmente residente nella provincia de L’Aquila.

Il blitz

Al momento dello sbarco della motonave “Catania”, proveniente da Tunisi, i Finanzieri hanno notato un furgone piuttosto malmesso, alla cui guidato dal cittadino extracomunitario che è risultato essere gravato da reati contro il patrimonio (furto, rapina, detenzione illecita di armi bianche). Un’ispezione più approfondita del mezzo ha permesso di constatare che le paratie del vano di carico non erano fissate correttamente, lasciando supporre che fossero state manomesse.

La scoperta

I Finanzieri ed i funzionari doganali hanno così trovato, al loro interno, stecche di sigarette e numerose buste contenenti tabacco, tutte prive del contrassegno dei Monopoli di Stato. Peraltro, anche gli schienali dei sedili, al tatto, risultavano di una consistenza “anomala”: probabilmente, in passato, erano stati utilizzati per nascondere altra merce di contrabbando. Al termine delle operazioni, oltre al veicolo, sono stati sequestrati circa 20 kg di t.l.e. (l’equivalente di 100 stecche di sigarette). Il responsabile è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Salerno e dovrà rispondere del reato di contrabbando, con l’aggravante di aver modificato il mezzo, per renderlo adatto ai traffici illeciti.



Gallery