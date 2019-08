Sovraffollamento nelle carceri, visita dei consiglieri del Psi di Salerno a Fuorni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domani (venerdì 2 agosto 2019), alle ore 9.30, i consiglieri comunali del Psi di Salerno, Massimiliano Natella, Paolo Ottobrino e Veronica Mondany, insieme al segretario provinciale, Silvano Del Duca, e al consigliere regionale e segretario nazionale del Partito Socialista, Enzo Maraio, tornano a distanza di sette mesi alla Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Fuorni.

La delegazione, accompagnata dal direttore Rita Romano, visiterà la sezione femminile e maschile per verificare le condizioni dei detenuti nel periodo estivo, il sovraffollamento, le condizioni generali di vivibilità legate alle cure mediche dei detenuti nonché la tutela della dignità delle persone che vivono in regime di detenzione. Sin dal suo insediamento la Romano ha ribadito l’importanza dell’applicazione dell’articolo 27 della Costituzione. Ed è proprio ai principi di “senso di umanità e rieducazione de condannato” che i socialisti salernitani si richiamano. Dopo la visita in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, l’incontro di domani si pone all’insegna della continuità per una mirata azione all’ascolto ed all’osservazione.

Al termine della visita, alle ore 11.30, ci sarà un incontro con la stampa. L’appuntamento è dinanzi i cancelli d’ingresso della casa circondariale.