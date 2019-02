Stop alle analisi in provincia di Salerno, la Uil Fpl attacca la Regione

In vista dello stop alle analisi in provincia di Salerno, per via dell'esaurimento dei tetti di spesa, esplode la polemica sindacale contro la Regione Campania guidata dal presidente Vincenzo De Luca.

L'attacco

A prendere di mira i vertici di Palazzo Santa Lucia è la Fpl salernitana. “Tale situazione parte dalla mancata considerazione che alla Regione Campania non viene riconosciuto un finanziamento per la popolazione anziana e sugli stessi dati epidemiologici” dichiara Lorenzo Forte, segretario del sindacato di categoria, che denuncia: “Non è stata fatta un’attenta rendicontazione delle reali necessità della popolazione per le prestazioni sanitarie in queste branche di cui si ha la necessità come Diabetologia e Radiologia. Infine, le strutture pubbliche dovrebbero offrire una migliore offerta in questi rami e perché non farle nei week-end o addirittura nei turni notturni come si è fatto in altre regioni” conclude Forte