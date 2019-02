Pestaggio al "Modo", accolto il ricorso del proprietario: il Tar riapre il locale

Colpo di scena nella querelle legata all’aggressione avvenuta, domenica sera, dinanzi al locale “Modo” di Salerno. Questa mattina il presidente del Tar Campania-Salerno ha accolto il ricorso del legale rappresentante del ristorante Raffaele Colucci, presentato tramite gli avvocati difesori Antonio Bove e Marco Martello, contro il provvedimento del Questore di Salerno, emesso soltanto nella giornata di ieri, sulla sospensione dell'attività per quindici giorni

La sentenza

Nella sentenza si legge che “alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della parte ricorrente, la quale si trova ad essere incisa nell’immediato dal provvedimento del Questore di Salerno, generando in tal modo una situazione di eccezionale gravità ed urgenza anche in relazione agli eventi e spettacoli già da tempo programmati, può senz’altro ritenersi di porre rimedio ai rappresentati pregiudizi attraverso il differimento dell’esecuzione dell’atto gravato, che, in ogni caso, rimane soggetto alla condizione della effettiva ed idonea predisposizione (che sarà e/o potrà essere verificata in concreto dai competenti organi della Polizia di Stato o della Polizia Municipale di Salerno) di misure adeguate ad impedire disordini di qualsiasi tipo e disturbi alla quiete pubblica per fatti o atti che possano realizzarsi sia all’interno che nelle immediate vicinanze degli ingressi al locale sito in Salerno alla Via Fratelli Bandiera”. Dunque, il ristorante Momo può regolarmente continuare tutte le sue attività.